Maurizio Sarri pronto al ritorno | “Napoli ha la priorità”

(Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Prosegue ancora il toto allenatore per la prossima stagione azzurra. Nonostante i buoni risultati di Gattuso infatti Aurelio De Laurentiis sembra ancora intenzionato al cambio di panchina. Si è parlato tanto di Juric, di Simone Inzaghi e di Vincenzo Italiano. C’è un nome però su cui i napoletani si dividono, ed è quello di, croce e delizia per ilche fu. Alcuni tifosi non perdoneranno mai l’aver lasciato ilper la Juventus, altri invece sono disposti a farlo per rivivere quei magici momenti delsmo. Queste le parole di Ciro Venerato a Ragdio Goal: “Ho tanti amici a Figline. Il posto è piccolo, la gente mormora.non ha accordi con nessun club e due mesi fa ha rinunciato al Marsiglia. Il suo ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Maurizio Sarri

Il futuro di Paulo Fonseca è ancora in discussione , intanto il club sonda altri profili per la panchina: uno di questi è, con il quale tempo fa la dirigenza giallorossa aveva già ...Il Napoli pensa ao Vincenzo Italiano per la prossima stagione . I due tecnici sono tra i nomi più gettonati per sostituire Gennaro Gattuso . In particolare i tifosi azzurri gradirebbero il ritorno del ...Si è parlato tanto di Juric, di Simone Inzaghi e di Vincenzo Italiano. C’è un nome però su cui i napoletani si dividono, ed è quello di Maurizio Sarri, croce e delizia per il Napoli che fu. Alcuni ...La Roma è concentrata sulla sfida di giovedì in Europa League con l'Ajax, in palio ci sono le semifinali e la squadra di Fonseca cercherà di sfruttare il Il tecnico ex Juve parlerà con i giallorossi.