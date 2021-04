Matsuyama | dallo tsunami allo storico trionfo Prima giacca verde giapponese al Masters

Advertising

Sport_Fair : Che spettacolo questo #TheMasters! Storica vittoria del giapponese #Matsuyama -

Ultime Notizie dalla rete : Matsuyama dallo

Quotidiano.net

Di ritorno da un incontro in Australia,trovò l'area intorno alla sua università a Sendai devastata. Spintostaff e dalla famiglia andò in Georgia per prendere parte al torneo, ...tsunami alla Green Jacket, e ora i Giochi di Tokyoha debuttato nel teatro dei sogni del green nel 2011, un mese dopo che l'area intorno all'università in cui studiava, la ...Matsuyama, che ha compiuto 29 anni il 25 febbraio scorso, ha portato così a 6 i titoli sul PGA Tour (cifra comprensiva di un Major e 2 WGC), mettendo fine a un digiuno che durava dall’agosto 2017 ...Il presidente del Cts ottimista sugli Europei in Italia. L'Inter ad un passo dallo scudetto. L'ombra delle combine in Serbia. Matsuyama vince l'Augusta Masters ...