Masters 1000 Montecarlo | sarà Djokovic-Sinner Ok Fognini e Cecchinato

Ben 8 italiani impegnati nella seconda giornata a Montecarlo: Sinner, Fognini e Cecchinato vincono. L'altoatesino affronterà il numero 1 al mondo Novak Djokovic L'ATP di Montecarlo si regala subito una grande sfida nel 2° turno: Jannik Sinner vince agevolmente contro Ramos-Vinolas e si conquista Novak Djokovic, in un match che caratterizzerà le prossime 24 ore sulla superficie rossa. L'azzurro non ha avuto troppi problemi nello sbrigare la pratica spagnola all'esordio: 6-3 6-4 in un'ora e 23 minuti di gioco con l'unica grande difficoltà ad inizio match quando Ramos ha rubato il servizio a Sinner ma l'altoatesino ha replicato nell'immediato, andando poi in scioltezza. E dunque al 2° turno ci sarà la sfida contro ...

Ultime Notizie dalla rete : Masters 1000 Sinner va veloce: passa, ora Djokovic. Avanti anche Fognini e Cecchinato Il primo degli 8 italiani in gara a superare il turno d'esordio al Masters 1000 di Monte Carlo è Jannik Sinner che ha superato per 6 - 3 6 - 4 lo spagnolo Albert Ramos - Vinolas. Per il giovane altoatesino si tratta del primo match vinto su terra rossa dal Roland ...

Medvedev positivo al Covid: il numero 2 del ranking ATP si ritira dal Montecarlo Masters Daniil Medvedev positivo al Covid: il numero 2 del ranking ATP si ritira dal Montecarlo Masters 1000. La notizia è stata pubblicata ufficialmente dal Circuito professionistico in una nota che annuncia il forfait obbligato del tennista russo a causa del contagio. "È un grande dispiacere ...

Masters 1000 Montecarlo, tutti gli italiani in campo oggi: orari, ordine di gioco, tv. Presenti Sinner, Berrettini, Sonego e Fognini! OA Sport Tennis: Atp Montecarlo, Fognini e Cecchinato al 2° turno Montecarlo, 13 apr. -(Adnkronos) - Il campione in carica Fabio Fognini avanza al secondo turno del torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo (terra, montepremi 2.082.960 euro). L'azzurro, numero 18 del mo ...

Masters 1000 Montecarlo, partono bene Sinner e Fognini: battuti Ramos-Vinolas e Kecmanovic I due azzurri, che fanno parte degli otto impegnati al torneo Masters 1000 Monte Carlo, questa mattina hanno battuto rispettivamente lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas (6-3, 6-4) e il serbo Miomir ...

