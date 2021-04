Martina Colombari, il racconto doloroso: “Il Covid ha rotto gli equilibri, abbiamo chiesto aiuto” (Di martedì 13 aprile 2021) Anche una bella e sorridente Miss come Martina Colombari può cadere psicologicamente fino a dover chiedere aiuto un aiuto psicologico. E’ lei stessa a raccontare la sua difficile esperienza, una crisi familiare, specialmente nei rapporti col figlio, durante il lockdown. Ecco cosa ha raccontato Martina Colombari sulla sua crisi Martina Colombari ha svelato che il … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 13 aprile 2021) Anche una bella e sorridente Miss comepuò cadere psicologicamente fino a dover chiedereunpsicologico. E’ lei stessa a raccontare la sua difficile esperienza, una crisi familiare, specialmente nei rapporti col figlio, durante il lockdown. Ecco cosa ha raccontatosulla sua crisiha svelato che il … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

