Martina Colombari e Billy Costacurta dallo psicologo | il motivo

Martina Colombari ha confessato di essersi rivolta a uno psicologo per il figlio. La moglie dell'ex giocatore Billy Costacurta ha spiegato che nel periodo del lockdown gli scontri tra loro e il figlio Achille si sono intensificati. Martina Colombari, il marito Billy Costacurta e il figlio Achille si sono sottoposti a una terapia familiare. L'ex Miss Italia ha deciso di rivolgersi a un esperto per riassestare gli umori della casa ...