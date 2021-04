Martina Colombari confessa: 'Io e Billy dallo psicologo per le liti con nostro figlio adolescente' (Di martedì 13 aprile 2021) Martina Colombari ha confessato di essers i rivolta a uno psicologo per il figlio. La moglie dell'ex giocatore Billy Costacurta ha spiegato che nel periodo del lockdown gli scontri tra loro e il ... Leggi su leggo (Di martedì 13 aprile 2021)hato di essers i rivolta a unoper il. La moglie dell'ex giocatoreCostacurta ha spiegato che nel periodo del lockdown gli scontri tra loro e il ...

