Mario Segni | “Colpo di Stato ’64 più grande fake news storia repubblicana”

(Di martedì 13 aprile 2021) “Resto più che mai convinto che è proprio con la falsa narrazione del ’64 che è iniziata una lunga trattazione che ha totalmente deformato ladi tutto quel periodo. Sì, questa è proprio la piùdella”. Lo ribadisce, figlio del Presidente della Repubblica, Antonio, in una lettera a ‘La Repubblica’, scritta per replicare allo storico Miguel Gotor, intervenuto sul suo libro ‘Ildidel 1964. La madre di tutte le’.respinge la tesi di una pressione di tipo militare per bloccare l’azione dei governi di centro-sinistra. “Quale fu questa pressione e verso chi fu esercitata -sottolinea il ...

Advertising

GaiaGaudenzi : RT @masechi: Il golpe 'immaginario' del 1964. Intervista a Mario Segni - rossimo90 : RT @masechi: Il golpe 'immaginario' del 1964. Intervista a Mario Segni - giancalex : RT @rubbettinobooks: Il piano Solo: la madre di tutte le fake news? Aldo Cazzullo intervista oggi Mario Segni sul Corriere a proposito del… - GIOVANNISETTAN1 : RT @rubbettinobooks: Il piano Solo: la madre di tutte le fake news? Aldo Cazzullo intervista oggi Mario Segni sul Corriere a proposito del… - Arturo_Parisi : RT @rubbettinobooks: Il piano Solo: la madre di tutte le fake news? Aldo Cazzullo intervista oggi Mario Segni sul Corriere a proposito del… -

Ultime Notizie dalla rete : Mario Segni

Corriere della Sera

Sin da piccolo, alla scuola del parroco di Venagrande, donDomizi, aveva maturato l'idea di ... stendendo la (tua) mano affinché si compiano guarigioni,e prodigi nel nome del (tuo) santo ...... in attesa dei dati per valutare le aperture Se l'andamento della curva continuerà a mostrare... Edisson Jorge San Andres Solis venne posto agli arresti domiciliari mentre aBenotti - ...A novembre 2020 Denis Rubini ha raggiunto il traguardo della mamma, con la centesima donazione e quest’anno, il 12 aprile, festeggiamo il terzo donatore che ha messo a segno 100 donazioni. Mario ...Sì, questa è proprio la più grande fake news della storia repubblicana". Lo ribadisce Mario Segni, figlio del Presidente della Repubblica, Antonio, in una lettera a 'La Repubblica', scritta per ...