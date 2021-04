Manchester City, Guardiola: “Non pensiamo solo a Haaland, sono fiducioso di passare il turno” (Di martedì 13 aprile 2021) L'allenatore del Manchester City Pep Guardiola ha presentato in conferenza stampa il ritorno dei Quarti di finale di Champions League - che si disputerà domani - contro il Borussia Dortmund. Queste le sue parole, riportate da Rai Sport: "Finora ci siamo meritati quanto di buono stiamo facendo, ma so che se domani perdiamo saremo eliminati dalla Champions, che se perderemo la semifinale di Fa Cup saremo fuori, così come se perderemo la finale della Coppa di Lega lo saremo. So che se non ce la faremo sarà considerato un mio fallimento, mentre se andrà al contrario si dirà quanto é bravo Pep. Ho alternato i giocatori nelle 27 partite che abbiamo vinto, ora mi chiedete perché ho cambiato qualcosa nella partita con il Leeds...Io sono qui per prendere le decisioni, nella speranza di prendere quelle giuste per esprimere in ... Leggi su itasportpress (Di martedì 13 aprile 2021) L'allenatore delPepha presentato in conferenza stampa il ritorno dei Quarti di finale di Champions League - che si disputerà domani - contro il Borussia Dortmund. Queste le sue parole, riportate da Rai Sport: "Finora ci siamo meritati quanto di buono stiamo facendo, ma so che se domani perdiamo saremo eliminati dalla Champions, che se perderemo la semifinale di Fa Cup saremo fuori, così come se perderemo la finale della Coppa di Lega lo saremo. So che se non ce la faremo sarà considerato un mio fallimento, mentre se andrà al contrario si dirà quanto é bravo Pep. Ho alternato i giocatori nelle 27 partite che abbiamo vinto, ora mi chiedete perché ho cambiato qualcosa nella partita con il Leeds...Ioqui per prendere le decisioni, nella speranza di prendere quelle giuste per esprimere in ...

Ultime Notizie dalla rete : Manchester City Manchester City, Guardiola: "Vogliamo imporre il nostro gioco per vincere la partita" Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Borussia Dortmund Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa alla ...

Calciomercato Juventus, colpo Aguero: l'agente in città Il Kun Aguero è uno dei nomi caldi del calciomercato dopo il suo addio al Manchester City: incontro con l'agente arrivato in città Sergio Aguero è uno dei nomi caldi del calciomercato estivo. In scadenza di contratto con il Manchester City, il 'Kun' ha deciso di non ...

Il Manchester City ha già prenotato il nuovo Neymar: cifra monstre per Kayky TUTTO mercato WEB Calciomercato Juventus, colpo Aguero: l’agente in città Il Kun Aguero è uno dei nomi caldi del calciomercato dopo il suo addio al Manchester City: incontro con gli agenti arrivati in città ...

Chi è Kayky, la nuova stella brasiliano promessa al Manchester City Chi è Kayky da Silva Chagas, talento brasiliano classe 2003, promesso sposo del Manchester City. Si chiama Kayky il nuovo talento del calcio brasiliano, un attaccante che in patria è paragonato a ...

