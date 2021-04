Manchester City, accelerata per il baby fenomeno Kayky (Di martedì 13 aprile 2021) Il Manchester City ha messo sul piatto una cifra monstre per il baby prodigio non ancora maggiorenneCome riporta Tuttomercatoweb il Manchester City ha messo sul piatto 10 milioni di euro più 7/8 di bonus per portare in Inghilterra il giovane talento Kayky Chagas. La promessa del calcio brasiliano classe 2003 sbarcherà alla corte di Pep Guardiola nel giugno del 2022 e nel frattempo rimarrà a fare esperienza nel suo attuale club, il Fluminense. Molti sostenitori in patria lo definiscono già come l’erede di Neymar. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 aprile 2021) Ilha messo sul piatto una cifra monstre per ilprodigio non ancora maggiorenneCome riporta Tuttomercatoweb ilha messo sul piatto 10 milioni di euro più 7/8 di bonus per portare in Inghilterra il giovane talentoChagas. La promessa del calcio brasiliano classe 2003 sbarcherà alla corte di Pep Guardiola nel giugno del 2022 e nel frattempo rimarrà a fare esperienza nel suo attuale club, il Fluminense. Molti sostenitori in patria lo definiscono già come l’erede di Neymar. L'articolo proviene da Calcio News 24.

