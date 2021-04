MAMbo | Bologna | è in arrivo la prima opera del progetto Dear you

Advertising

LolliPaola : Area Download KIT e contenuti multimediali - Mambo - LaraCrino : RT @MAMboBologna: Con il passaggio in zona arancione, da domani martedì 13 aprile riapre il servizio di consultazione in sede, su prenotazi… - MAMboBologna : Con il passaggio in zona arancione, da domani martedì 13 aprile riapre il servizio di consultazione in sede, su pre… - de_Foscherari : RT @MAMboBologna: Intervistato da #Palinmagazine, il direttore artistico di #MAMbo #LorenzoBalbi racconta come il museo ha reagito all'ined… - MAMboBologna : Intervistato da #Palinmagazine, il direttore artistico di #MAMbo #LorenzoBalbi racconta come il museo ha reagito al… -

Ultime Notizie dalla rete : MAMbo Bologna

sassuolo2000.it - SASSUOLO NOTIZIE - SASSUOLO 2000

... sia in Italia che all'estero, le lettere contenenti la prima opera creata da Dora García per il progetto Dear you del- Museo d'Arte Moderna di, curato da Caterina Molteni . Ben 1211 ,...... in Italia e all'estero, le lettere contenenti la prima opera creata da Dora García per il progetto 'Dear you' del- Museo d'Arte Moderna di, curato da Caterina Molteni. Ben 1.211 le ...Sono state spedite e sono in via di ricezione in questi giorni, sia in Italia che all’estero, le lettere contenenti la prima opera creata da Dora García per il progetto Dear you del MAMbo – Museo d’Ar ...Sono state spedite e sono in via di ricezione in questi giorni, in Italia e all'estero, le lettere contenenti la prima opera creata da Dora García per il progetto 'Dear you' del MAMbo-Museo d'Arte Mod ...