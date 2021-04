Malattia rara, Usa chiedono la sospensione del vaccino Johnson and Johnson. Consegne rinviate in Europa (Di martedì 13 aprile 2021) Covid, le agenzie federali Usa chiedono la sospensione della somministrazione del vaccino Johnson and Johnson per sei casi avversi gravi. Usa, chiesta la sospensione del vaccino Johnson and Johnson. La notizia arriva a poche ore dall’inizio della somministrazione delle prime dosi in Italia e rappresenta una nuvola decisamente minacciosa sul vaccino. La notizia è stata comunicata dal New York Times che ha reso noto che la Food and Drug Administration e il Centers for Disease Control sospenderanno le somministrazioni del vaccino nei centri federali. La richiesta è di procedere con la sospensione anche nei centri ... Leggi su newsmondo (Di martedì 13 aprile 2021) Covid, le agenzie federali Usaladella somministrazione delandper sei casi avversi gravi. Usa, chiesta ladeland. La notizia arriva a poche ore dall’inizio della somministrazione delle prime dosi in Italia e rappresenta una nuvola decisamente minacciosa sul. La notizia è stata comunicata dal New York Times che ha reso noto che la Food and Drug Administration e il Centers for Disease Control sospenderanno le somministrazioni delnei centri federali. La richiesta è di procedere con laanche nei centri ...

