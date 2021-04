Mafia: difesa Lombardo, ‘non c’è mai stato alcun patto politico-mafioso’ (Di martedì 13 aprile 2021) Catania, 13 apr. (Adnkronos) – “Non c’è mai stato alcun patto politico-mafioso”. A dirlo, in aula, davanti alla Corte d’appello di Catania, proseguendo la sua arringa difensiva, è l’avvocata Maria Licata, che difende l’ex Governatore siciliano Raffaele Lombardo, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e voto di scambio politico mafioso. “C’è la prova dichiarativa piena di tutti – spiega la legale nel suo intervento -dell’assenza di un patto politico-mafioso”. E cita Santo La Causa, ex reggente dell’ala militare della famiglia mafiosa dei Santapaola di Catania. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 13 aprile 2021) Catania, 13 apr. (Adnkronos) – “Non c’è mai-mafioso”. A dirlo, in aula, davanti alla Corte d’appello di Catania, proseguendo la sua arringa difensiva, è l’avvocata Maria Licata, che difende l’ex Governatore siciliano Raffaele, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e voto di scambiomafioso. “C’è la prova dichiarativa piena di tutti – spiega la legale nel suo intervento -dell’assenza di un-mafioso”. E cita Santo La Causa, ex reggente dell’ala militare della famiglia mafiosa dei Santapaola di Catania. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

