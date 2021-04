Madonna compra casa | ecco l’incredibile villa da 19milioni di dollari

(Di mercoledì 14 aprile 2021)hato. Ovviamente non ha badato a spese per la sua nuova megadadi. La regina del Pop ha speso una vera e propria fortuna perre una nuova. Se ad oggi molti sono in difficoltà economiche non è certo il caso dei vip e delle celebrità. La L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Madonna compra la villa di The Weeknd per 19,3 milioni di dollari La star ha acquistato la tenuta del collega a Los Angeles. La villa comprende sette camere da letto, teatro, spa, piscina, wine room e ...Madonna ha comprato casa. Ovviamente non ha badato a spese per la sua nuova mega villa da 19milioni di dollari. La regina del Pop ha speso una vera e propria fortuna per comprare una nuova casa. Se ad ...Madonna ha acquistato la villa di The Weekend: la dimora è davvero da sogno, ma sapete a quanto ammonta il suo prezzo? Cifra stellare!