Made in Italy | con innovativo i-wall Zerica tra i vincitori al Red Dot Awards 2021

Roma, 13 apr. (Labitalia) - Il sistema di erogazione i-wall, prodotto dal brand italiano Zerica, ha trionfato ai prestigiosi Red Dot Awards 2021 aggiudicandosi il premio sia nella categoria generale che in quella dedicata agli Smart Product, segnalandosi come una delle più interessanti novità dell'anno nel settore degli accessori tecnologici per la cucina. Un risultato che vale doppio per l'iconico marchio siciliano che quest'anno compie 90 anni e ha conquistato la giuria in occasione dei Red Dot Awards, uno storico concorso internazionale organizzato dal Design Zentrum Nordrhein Westfalen che dal 1955 premia i migliori prodotti di design contraddistinti dalla combinazione vincente tra estetica, funzionalità e innovazione tecnologica.

Ultime Notizie dalla rete : Made Italy Invendute tonnellate di cibo nei ristoranti ... trattorie, ristoranti, pizzerie e agriturismi che travolge a valanga interi settori dell'agroalimentare Made in Italy. E' quanto emerge da un'analisi della Coldiretti dalla quale si evidenzia la ...

Zurich Italia entra in Fondazione Altagamma ...anni il proprio ruolo di ambasciatore nel mondo dello stile di vita italiano e rappresenta oggi un ecosistema creativo e culturale che costituisce il più importante acceleratore del Made in Italy. "...

Il telefono lunare è made in Italy Il Sole 24 ORE Meldola. Consegnati 500 kg di alimenti per le famiglie bisognose Prosegue l’operazione solidarietà “A sostegno di chi ha più bisogno” promossa da Coldiretti, Campagna Amica e Filiera Italia.

F1 | Seidl predica calma in vista di Imola: “McLaren deve restare concentrata” McLaren a caccia di conferme nel prossimo Gran Premio dell’Emilia Romagna e del Made in Italy, secondo appuntamento del mondiale 2021 di Formula 1. Dopo gli ottimi punti conquistati in Bahrain ...

