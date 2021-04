Macaulay Culkin papà per la prima volta: è nato il figlio dell'attore (Di martedì 13 aprile 2021) Macaulay Culkin e Brenda Song sono diventati genitori del loro primo figlio: il bambino si chiama Dakota. Macaulay Culkin papà per la prima volta: lui e Brenda Song sono genitori su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 13 aprile 2021)e Brenda Song sono diventati genitori del loro primo: il bambino si chiama Dakota.per la: lui e Brenda Song sono genitori su Notizie.it.

