Macaulay Culkin è diventato papà | fiocco rosa per la star di “Mamma ho perso l’aereo”

(Di martedì 13 aprile 2021) Tieniti forte perché questa è una di quelle notizie che ti fa capire che stai invecchiando:. Ebbene sì, l’ex babydi “ho” è ufficialmente cresciuto e, a 40 anni, ha dato il benvenuto alla sua prima figlia insieme alla compagna e collega Brenda Song (ha recitato in serie televisive come “Scandal” o “New Girl”). “Siamo super felici”, hanno commentato i due neo genitori che alla piccola hanno dato il nome di Dakota, come tributo alla sorella dell’attore scomparsa nel 2008. La bimba è nata lunedì 5 aprile alle 13:10 a Los Angeles, con un peso di 6 libbre e 14 once (poco più di 3 kg), come riportato dalla rivista Esquire. La coppia si era incontrata sul set di “Changeland” nel 2017, ma hanno sempre ...