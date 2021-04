M5s, parla il curatore speciale: «Nominare il comitato direttivo. In caso di consultazioni online potrei salire al Quirinale» (Di martedì 13 aprile 2021) Silvio Demurtas è l’avvocato che il Tribunale di Cagliari ha nominato curatore speciale del M5s dopo il ricorso della consigliera regionale Carla Cuccu contro l’espulsione dal Movimento. Secondo lui – la cui nomina è stata contestata dai pentastellati in sede giudiziaria -, la vicenda sta creando un «guaio, un pasticcio, un guazzabuglio». In forza del provvedimento di nomina del curatore, infatti, la Procura di Cagliari potrebbe sollecitare Beppe Grillo, garante dell’associazione M5S, a convocare le consultazioni online per la nomina dei componenti del comitato direttivo, che al momento rimane congelato in attesa della rifondazione partita con Giuseppe Conte, leader in pectore del Movimento. «Non hanno idea del ginepraio giuridico nel quale si sono infilati», ha ... Leggi su open.online (Di martedì 13 aprile 2021) Silvio Demurtas è l’avvocato che il Tribunale di Cagliari ha nominatodel M5s dopo il ricorso della consigliera regionale Carla Cuccu contro l’espulsione dal Movimento. Secondo lui – la cui nomina è stata contestata dai pentastellati in sede giudiziaria -, la vicenda sta creando un «guaio, un pasticcio, un guazzabuglio». In forza del provvedimento di nomina del, infatti, la Procura di Cagliari potrebbe sollecitare Beppe Grillo, garante dell’associazione M5S, a convocare leper la nomina dei componenti del, che al momento rimane congelato in attesa della rifondazione partita con Giuseppe Conte, leader in pectore del Movimento. «Non hanno idea del ginepraio giuridico nel quale si sono infilati», ha ...

