M5S: Casaleggio, 'Rousseau andrà avanti, Movimento decida entro 22 aprile che fare' (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr. (Adnkronos) - "Ci sarà un vivace futuro per le idee di mio padre e anche per Rousseau. Abbiamo semplicemente chiesto si faccia chiarezza su quello che si vuole fare entro il 22 aprile quando scadranno questi 15 mesi di stallo del Movimento iniziati con le dimissioni dell'ultimo capo politico democraticamente eletto a gennaio 2020. Rousseau porterà avanti il suo progetto di cittadinanza attiva digitale con coerenza in ogni caso. Sono certo che il Movimento 5Stelle onorerà i suoi debiti. La domanda che mi pongo è se si vorrà continuare a mantenere la piramide rovesciata, mettendo le decisioni dei cittadini al centro, nelle scelte future o si preferirà una struttura partitica verticistica dove decisioni come la composizione ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr. (Adnkronos) - "Ci sarà un vivace futuro per le idee di mio padre e anche per. Abbiamo semplicemente chiesto si faccia chiarezza su quello che si vuoleil 22quando scadranno questi 15 mesi di stallo deliniziati con le dimissioni dell'ultimo capo politico democraticamente eletto a gennaio 2020.porteràil suo progetto di cittadinanza attiva digitale con coerenza in ogni caso. Sono certo che il5Stelle onorerà i suoi debiti. La domanda che mi pongo è se si vorrà continuare a mantenere la piramide rovesciata, mettendo le decisioni dei cittadini al c, nelle scelte future o si preferirà una struttura partitica verticistica dove decisioni come la composizione ...

