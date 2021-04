L’Università Cattolica celebra i 100 anni dalla fondazione (Di martedì 13 aprile 2021) L’Università Cattolica del Sacro Cuore, inaugura il nuovo anno accademico 2020-2021. La cerimonia inaugurale apre ufficialmente le celebrazioni del centesimo anno accademico dalla fondazione dell’Ateneo. bla/pc/red/trg su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 13 aprile 2021)del Sacro Cuore, inaugura il nuovo anno accademico 2020-2021. La cerimonia inaugurale apre ufficialmente lezioni del centesimo anno accademicodell’Ateneo. bla/pc/red/trg su Il Corriere della Città.

Advertising

vaticannews_it : #13aprile #Mattarella in collegamento per l’inaugurazione del centesimo anno accademico della Cattolica @Unicatt - Unicatt : Il Presidente #SergioMattarella all’inaugurazione dell’anno accademico 2020-2021. La cerimonia di martedì #13aprile… - Italpress : L’Università Cattolica celebra i 100 anni dalla fondazione - CorriereCitta : L’Università Cattolica celebra i 100 anni dalla fondazione - dbellasio : RT @RaiScuola: ?? Oggi alle 10.30, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in collegamento dal Quirinale, si terrà l… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Università Cattolica Depressione, ansia, stress: affrontare il «lato invisibile» della psoriasi- Corriere.it Corriere della Sera