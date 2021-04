Luna Rossa – Ferrari: voci di un matrimonio per la prossima Coppa America (Di martedì 13 aprile 2021) La Ferrari potrebbe diventare partner di Luna Rossa per la prossima Coppa America. A raccogliere le voci di un “matrimonio” tra la Formula 1 a quattro ruote e quelle dei mari è la Gazzetta dello Sport, la quale titola con un punto interrogativo il brevissimo articolo (Nella prossima Coppa: anche Ferrari sarà con Luna Rossa?), proprio per sottolineare che al momento si tratta solo di voci. Tuttavia l’ipotesi non è campata in aria e le voci sono state riprese anche dai giornali neozelandesi che, evidentemente, continuano a tenere gli occhi puntati su Luna Rossa, data la buona prova nell’ultima ... Leggi su nonsolonautica (Di martedì 13 aprile 2021) Lapotrebbe diventare partner diper la. A raccogliere ledi un “” tra la Formula 1 a quattro ruote e quelle dei mari è la Gazzetta dello Sport, la quale titola con un punto interrogativo il brevissimo articolo (Nella: anchesarà con?), proprio per sottolineare che al momento si tratta solo di. Tuttavia l’ipotesi non è campata in aria e lesono state riprese anche dai giornali neozelandesi che, evidentemente, continuano a tenere gli occhi puntati su, data la buona prova nell’ultima ...

Ultime Notizie dalla rete : Luna Rossa TROPEA, 'il paese delle meraviglie' ... in luglio, diventa protagonista della Sagra del pesce azzurro e della cipolla rossa. La sagra, che ... Ed io ti guarderò senza parlare? col volto chino a rimirar la luna, che si specchia nelle tue ...

Gender Watch: Anche le femministe criticano il Ddl Zan Udi Nazionale, Udi Napoli, Collettivo Luna Rossa, Associazione Freedomina, Associazione TerradiLei - napoli, Arcidonna, Associazione Salute Donna, RadFem Italia, In Radice - per l'Inviolabilità del ...

Luna Rossa, uomini e computer per competere ad alto livello Data Manager Online Valeria Andreis espone al Mimumo fino al 28 Cambio di allestimento al "Mimumo", il Micro Museo di Monza, la vetrina al piano terra della Casa della Luna Rossa, in via Lambro 1, che da settembre 2014 per iniziativa del proprietario dello spazio, ...

O’ Pen Skiff sul Lago d’Iseo Ottima organizzazione sebina che ha ottenuto anche buoni risultati dei ragazzi dell’esordiente Team Ans-Cropelli, l’azienda di Palazzolo sull’Oglio, che ha “fresato” le ali di Luna Rossa sotto la ...

