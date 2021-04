Ludovica Valli: “Ogni giorno ricevo critiche su critiche. E’ ora di finirla” (Di martedì 13 aprile 2021) Prendendo spunto dalla trasmissione di Barbara D’Urso, Ludovica Valli si sfoga su Instagram e chiede di smetterla Dopo aver raccontato il periodo della gravidanza condividendo con la sua community ansie e gioie del momento, un mese fa Ludovica Valli è diventata mamma della splendida Anastasia Ludovica. A differenza delle altre madri, l’influencer ha deciso di mostrare la sua bambina e ha continuato a postare momenti che riguardano lei, il post parto e la bimba. Cinque giorni fa, la piccola Anastasia ha compiuto il suo primo complimese e per l’occasione, Ludovica Valli le ha dedicato parole d’amore a corredo di un video in cui vi erano i momenti più importanti. “Oggi è un mese di te. Un mese che ci migliori la vita, un mese che ci insegni la vita. Un mese dei tuoi ... Leggi su 361magazine (Di martedì 13 aprile 2021) Prendendo spunto dalla trasmissione di Barbara D’Urso,si sfoga su Instagram e chiede di smetterla Dopo aver raccontato il periodo della gravidanza condividendo con la sua community ansie e gioie del momento, un mese faè diventata mamma della splendida Anastasia. A differenza delle altre madri, l’influencer ha deciso di mostrare la sua bambina e ha continuato a postare momenti che riguardano lei, il post parto e la bimba. Cinque giorni fa, la piccola Anastasia ha compiuto il suo primo complimese e per l’occasione,le ha dedicato parole d’amore a corredo di un video in cui vi erano i momenti più importanti. “Oggi è un mese di te. Un mese che ci migliori la vita, un mese che ci insegni la vita. Un mese dei tuoi ...

