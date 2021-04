Londra | Babcock guadagna oltre il 30% dopo annuncio piano di rilancio

(Di martedì 13 aprile 2021) (Teleborsa) – Le azioni diInternational scambiano a 318,9 sulla Borsa di, in rialzo del 31,77%,che il fornitore di servizi di ingegneria complessi e critici (che ha contratti con Governi in tutto il mondo) ha svelato undidel gruppo.si concentrerà sulle attività nel settore aerospaziale, della difesa e navale (con un focus sui mercati del Regno Unito, Francia, Canada, Australia e Sud Africa). La società rivede il proprio perimetro con svalutazioni per 1,7 miliardi di sterline (1,9 miliardi di euro) e con la vendita di asset valutati in circa 400 milioni per razionalizzare il portafoglio del gruppo e semplificare i processi societari. La ristrutturazione avrà un costo una tantum di circa 40 milioni di sterline, ma ...

