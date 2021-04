London Tipton di Zack e Cody | il personaggio è ispirato a Paris Hilton | ecco perché

Advertising

madamechevoi : RT @xpottersmagic: 'London Tipton è una star, è una star, è una star, London Tipton è una star e i suoi fan la amano di più, sempre più!' h… - VelvetMagIta : London Tipton di 'Zack e Cody al Grand Hotel', il personaggio è ispirato a #ParisHilton: ecco perché #VelvetMag… - behhchedire : RT @somerhemmalder: In che senso Kevin di mamma ho perso l’aereo e London Tipton è una star hanno appena avuto un figlio? - taegukie_ : RT @xpottersmagic: 'London Tipton è una star, è una star, è una star, London Tipton è una star e i suoi fan la amano di più, sempre più!' h… - jennyiiiiiii : RT @jaemimikyu: ho appena saputo che le attrici di london tipton e maddie sono diventate mamme a 20 giorni di distanza ?? insomma per sempre… -

Ultime Notizie dalla rete : London Tipton

La compagna di Macaulay Culkin è una famosa attrice americana: ricordatedi Zack e Cody al Grand Hotel ? Macaulay Culkin di 'Mamma ho perso l'aereo' e Brenda Song Macaulay Culkin e ...La star di Mamma ho perso l'aereo Macaulay Culkin , 40 anni, e la compagna Brenda Song , 33, che ha interpretatonelle serie televisive Disney Channel di Zack e Cody , sono diventati genitori : lunedì 5 aprile all'1.10 di notte è nato a Los Angeles il loro primo figlio, Dakota Song Culkin , ...London Tipton è una parodia di Paris Hilton: la verità dopo anni Interpretata da Brenda Song, London Tipton è tra i personaggi più celebri usciti da Disney Channel. L’attrice è tornata ...Meanwhile, Brenda – best known for playing London Tipton in the Disney series The Suite Life of Zack & Cody – was previously engaged to Trace Cyrus, the brother of Miley, and had an on-off ...