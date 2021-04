L' Oms | ' Fine pandemia ancora lontana | stop alla vendita di animali selvatici nei mercati'

(Di martedì 13 aprile 2021) Sul battaglia lunga. Ma anche un pizzico di ottimismo. ' In questo momento, siamo a un punto critico della . La curva dei contagi sta crescendo e, per la settima settimana consecutiva, abbiamo avuto ...

Il direttore generale dell'Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha poi aggiunto che la pandemia ' è ancora lontana dalla' , sottolineando che però, nonostante i numeri, ' abbiamo diverse ragioni per ...Il direttore generale dell'Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha poi aggiunto che la pandemia ' è ancora lontana dalla' , sottolineando che però, nonostante i numeri, ' abbiamo diverse ragioni per ...Sul Covid battaglia lunga. Ma anche un pizzico di ottimismo. «In questo momento, siamo a un punto critico della pandemia. La curva dei contagi sta crescendo e, per la settima ...L’Oms ha chiesto che venga fermata la vendita di animali selvatici vivi nei mercati alimentari al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive. Gli esperti ritengono che la pandemia di ...