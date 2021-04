Lombardia e vaccini agli over 80: tra allettati, non convocati e non pervenuti ci sono ancora 130mila persone che sono rimaste a secco (Di martedì 13 aprile 2021) Proclami del presidente della Regione Lombardia a parte, due giorni dopo la scadenza (autoimposta) dell’11 aprile, sono circa 130mila gli ultraottantenni lombardi che non hanno ancora neanche visto una fiala di vaccino anti Covid. A fare i conti in tasca ad Attilio Fontana è stato il capogruppo regionale del Pd, Pietro Bussolati, che in un post parla di “50mila prenotati allettati che aspettano il vaccino a domicilio, 20mila rimasti nel limbo e non si capisce bene perché, e poi 55mila over 80 che non si sono prenotati“. Una realtà un po’ più sfumata, dunque, rispetto a quella delle comunicazioni del governatore che da giorni parla di obiettivi raggiunti e circoscrive gli esclusi a “chi non ha ancora ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) Proclami del presidente della Regionea parte, due giorni dopo la scadenza (autoimposta) dell’11 aprile,circagli ultraottantenni lombardi che non hannoneanche visto una fiala di vaccino anti Covid. A fare i conti in tasca ad Attilio Fontana è stato il capogruppo regionale del Pd, Pietro Bussolati, che in un post parla di “50mila prenotatiche aspettano il vaccino a domicilio, 20mila rimasti nel limbo e non si capisce bene perché, e poi 55mila80 che non siprenotati“. Una realtà un po’ più sfumata, dunque, rispetto a quella delle comunicazioni del gnatore che da giorni parla di obiettivi raggiunti e circoscrive gli esclusi a “chi non ha...

