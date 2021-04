LOL, Michela Giraud: chi è il suo fidanzato Riccardo Cotumaccio? Età, lavoro, Instagram (Di martedì 13 aprile 2021) Riccardo Cotumaccio è il fidanzato di Michela Giraud, la giovane comica italiana nel cast di LOL. Andiamo a conoscere meglio il compagno della cabarettista presente nel nuovo programma condotto da Fedez e Mara Maionchi su Amazon Prime Video. Leggi anche: LOL, Michela Giraud: età, fidanzato, Educazione cinica, carriera, Instagram LOL: chi è Riccardo Cotumaccio, fidanzato di... Leggi su donnapop (Di martedì 13 aprile 2021)è ildi, la giovane comica italiana nel cast di LOL. Andiamo a conoscere meglio il compagno della cabarettista presente nel nuovo programma condotto da Fedez e Mara Maionchi su Amazon Prime Video. Leggi anche: LOL,: età,, Educazione cinica, carriera,LOL: chi èdi...

Advertising

purplelovebw : RT @chiarafonti1: La cosa che mi ammazza di LOL non sono le gag o le battute stesse, a parte qualche eccezione, ma le facce degli altri. Ci… - VaffanKarma : Con LoL ho avuto una conferma, Michela Giraud mi annoia da morire. Una palla colossale. #lolchirideefuori - honeyybangtanie : @singvlarity___ segnalatela ha detto che Michela non la fa ridere su lol - GigiGaudiano : Sono felicissimo di non possedere lo spessore intellettuale di certi scrittori e giornalisti che stanno sviscerando… - EASYONGBOK : pensiero onesto su lol vi dico la verità a me non hanno fatto ridere katia e michela, anzi mi sentivo un po’ a disa… -