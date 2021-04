Locatelli al Betis Siviglia? Arriva la conferma | «È stato vicinissimo»

(Di martedì 13 aprile 2021) Josè Miguel Lòpez Catalàn, vicepresidente del, ha svelato questo retroscena su ManuelIl vicepresidente del, Josè Miguel Lòpez Catalàn, èintervida Sky Sport, toccando diversi temi legati anche all’Italia. Uno di essi riguarda anche Manuel: prima dell’addio al Milan, il classe ’98 stava per trasferirsi in Spagna. «Confermo, fua trasferirsi al»ha dichiarato il vicepresidente ai microfoni di Di Marzio. Ora, il giocatore del Sassuolo, è uno dei principali obiettivi del calciomercato Juve. L'articolo proviene da Calcio News 24.

E più precisamente al. 'Siamo stati molto vicini ae Sensi. La cosa importante è che per noi importante cercare giocatori fedeli al nostro stile di gioco, ci interessano giocatori ...... centravanti arrivato dalSiviglia durante il mercato invernale. Leggi anche > Serie A: il ... Sulla linea mediana, al fianco di, dovrebbe rivedersi dal primo minuto Obiang che ...José Miguel Lopez Catalan rivela un retroscena di mercato sul Betis: Locatelli non giocava tanto al Milan, abbiamo provato a prenderlo.José Miguel Lopez Catalan rivela un retroscena di mercato sul Betis: "Locatelli non giocava tanto al Milan, abbiamo provato a prenderlo". Manuel Locatelli e Stefano Sensi oggi sono due punti fermi ...