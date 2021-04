Liverpool-Real Madrid, Zidane: “Sarà impegnativa ma siamo abituati” (Di martedì 13 aprile 2021) “Mi aspetto una partita molto impegnativa e possiamo giocare ancora di più perché possiamo entrare in semifinale perché i giocatori vogliono esserci. Non sceglieremo tra Liga e Champions League. Competere giorno per giorno e l’unica cosa che abbiamo in mente è la partita di domani“. Queste le parole scelte da Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, per presentare la sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Liverpool dopo il successo per 3-1 dell’andata. “Non gestiremo i nostri sforzi – ha detto in conferenza stampa – Cercheremo di vincere la partita e nient’altro. siamo abituati a questo tipo di sfide. L’umore e il fisico vanno di pari passo ma questo non significa niente. Ci accingiamo a giocare e poi il ... Leggi su sportface (Di martedì 13 aprile 2021) “Mi aspetto una partita moltoe posgiocare ancora di più perché posentrare in semifinale perché i giocatori vogliono esserci. Non sceglieremo tra Liga e Champions League. Competere giorno per giorno e l’unica cosa che abbiamo in mente è la partita di domani“. Queste le parole scelte da Zinedine, tecnico del, per presentare la sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro ildopo il successo per 3-1 dell’andata. “Non gestiremo i nostri sforzi – ha detto in conferenza stampa – Cercheremo di vincere la partita e nient’altro.a questo tipo di sfide. L’umore e il fisico vanno di pari passo ma questo non significa niente. Ci accingiamo a giocare e poi il ...

Advertising

FBiasin : La lista dei 20 club col valore maggiore per Forbes (@CalcioFinanza) 1 Barça 4,76 mld dollari 2 Real 4,75 3 Bayer… - sportface2016 : #LiverpoolRealMadrid, le parole di #Zidane alla vigilia - Daniele91Nap : @Torrenapoli1 Domani Liverpool-Real Stasera c'è PSG-Bayern - Pall_Gonfiato : Dove vedere #Liverpool-#RealMadrid, #streaming #gratis e #direttatv #Champions #League? - sportli26181512 : La rivelazione di un ex Liverpool: 'In finale di Champions ero pietrificato': La rivelazione di un ex Liverpool: 'I… -