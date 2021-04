LIVE – Sonego-Fucsovics 6-3 4-3, Masters 1000 Montecarlo 2021: RISULTATO in DIRETTA (Di martedì 13 aprile 2021) Il LIVE e la DIRETTA testuale del match tra Lorenzo Sonego e Marton Fucsovics, valido per il primo turno del Masters 1000 di Montecarlo 2021. L’atleta torinese proverà a performare sulla falsariga della straordinaria settimana cagliaritana, riavvolgendo il nastro del confronto con Laslo Djere, in finale; esordio tutt’altro che agevole per l’italiano, che dovrà vedersela con un avversario difficilmente domo e in grande forma. Sportface.it offrirà aggiornamenti in tempo reale, durante il tardo pomeriggio di martedì 13 aprile. COME VEDERE IL MATCH IN TV Segui il LIVE su Sportace.it IL TABELLONE IL MONTEPREMI IL PROGRAMMA DEL 13 APRILE AGGIORNA LA DIRETTA Sonego-Fucsovics 6-3 ... Leggi su sportface (Di martedì 13 aprile 2021) Ile latestuale del match tra Lorenzoe Marton, valido per il primo turno deldi. L’atleta torinese proverà a performare sulla falsariga della straordinaria settimana cagliaritana, riavvolgendo il nastro del confronto con Laslo Djere, in finale; esordio tutt’altro che agevole per l’italiano, che dovrà vedersela con un avversario difficilmente domo e in grande forma. Sportface.it offrirà aggiornamenti in tempo reale, durante il tardo pomeriggio di martedì 13 aprile. COME VEDERE IL MATCH IN TV Segui ilsu Sportace.it IL TABELLONE IL MONTEPREMI IL PROGRAMMA DEL 13 APRILE AGGIORNA LA6-3 ...

Advertising

ilveggente_it : ??#TENNIS #ATP1000 Master di #Montecarlo: l'italiano Fabio #Sonego sfiderà l'ungherese #Fucsovics in un match valid… - infoitsport : LIVE Sonego-Djere 2-6 7-6 6-4, Finale ATP Cagliari in DIRETTA: top30 nel ranking ATP! 'Sogno le ATP Finals' - adi7anand : RT @live_tennis: Sardegna Open - Final: Lorenzo Sonego beat Laslo Djere 2-6, 7-6, 6-4 - infoitsport : LIVE - SONEGO-Djere 2-6 7-6 6-4, finale Atp Cagliari 2021: RISULTATO in DIRETTA. Aggiornamenti - zazoomblog : LIVE – Sonego-Djere 2-6 7-6 6-4 finale Atp Cagliari 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Sonego-Djere #finale #Cagliari #… -