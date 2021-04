LIVE Sinner-Ramos Vinolas, Masters1000 Montecarlo in DIRETTA: l’azzurro vuole raggiungere Djokovic al 2° turno (Di martedì 13 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il tabellone di Jannik Sinner – Il ricchissimo programma di oggi – Gli otto italiani di oggi Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di primo turno del Masters 1000 di Montecarlo tra Jannik Sinner e lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, che apre il programma sul Campo dei Principi. Esordio stagionale sulla terra rossa per il diciannovenne altoatesino, che sfida un giocatore mai affrontato in carriera, ma con una lunghissima esperienza in fatto di mattone tritato alle spalle. 33 anni, tra le 9 finali sul circuito (due vinte) vanta anche quella a Montecarlo nel 2017, persa contro Rafael Nadal per 6-1 6-3. Arrivato ai quarti al Roland Garros nel 2016, ... Leggi su oasport (Di martedì 13 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl tabellone di Jannik– Il ricchissimo programma di oggi – Gli otto italiani di oggi Buongiorno, e benvenuti alladel match di primodel Masters 1000 ditra Jannike lo spagnolo Albert, che apre il programma sul Campo dei Principi. Esordio stagionale sulla terra rossa per il diciannovenne altoatesino, che sfida un giocatore mai affrontato in carriera, ma con una lunghissima esperienza in fatto di mattone tritato alle spalle. 33 anni, tra le 9 finali sul circuito (due vinte) vanta anche quella anel 2017, persa contro Rafael Nadal per 6-1 6-3. Arrivato ai quarti al Roland Garros nel 2016, ...

Advertising

Luca_Pelosi : RT @GioiaBattista: Visto che dopo la finale di #Sinner sono diventati tutti tennisti, date un occhio a questo ragazzetto pontino, classe 20… - Pally84 : RT @GioiaBattista: Visto che dopo la finale di #Sinner sono diventati tutti tennisti, date un occhio a questo ragazzetto pontino, classe 20… - mahmori4 : RT @GioiaBattista: Visto che dopo la finale di #Sinner sono diventati tutti tennisti, date un occhio a questo ragazzetto pontino, classe 20… - GioiaBattista : Visto che dopo la finale di #Sinner sono diventati tutti tennisti, date un occhio a questo ragazzetto pontino, clas… - marcoamabili : Dopo la sbornia #Sinner, si torna in cuffia: 17.00 Ahn vs #Paolini (live Facebook) 21.00/22.00 Petkovic vs Putints… -