LIVE Italia-Islanda 1-1, amichevole calcio femminile in DIRETTA: si entra nell'ultima parte del match. Azzurre a caccia della zampata vincente

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 

72? Discesa di Serturini che arriva sino in fondo, ma poi mette in mezzo un tiro-cross che non impensierisce l'estremo difensore islandese Sigurdardottir. 

70? Venti minuti al termine di questo test amichevole. 

67? Nulla di fatto. Salvai, in proiezione offensiva, sbatte contro il muro avversario trascinandosi la palla fuori: riparte l'Islanda con una rimessa dal fondo. 

67? Prova a sfruttare i cambi la squadra di Milena Bertolini per tornare a spingere: ora c'è un angolo per le Azzurre. 

66? Intanto nuovo cambio nell'Italia: esce Rosucci, entra Caruso. 

66? Punizione per l'Islanda in mezzo al campo: palla scodellata in mezzo. Giuliani fa buona guarda con un'uscita in presa ...

