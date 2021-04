LIVE Italia-Islanda 1-1, amichevole calcio femminile in DIRETTA: comincia la ripresa! Azzurre che cercano un nuovo gol del vantaggio (Di martedì 13 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIA LA ripresa! PALLA FRA I PIEDI DELL’Italia. Ora una breve pausa. Torniamo per la ripresa. Al gol in apertura di Giacinti ha risposto il punto del pari griffato da Vilhjálmsdóttir. FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO: Italia-Islanda 1-1. 45’+2 Attacca anche l’Islanda, ma fa buona guardia sul suo settore di competenza Bartoli. 45’+1 Cross di Bergamaschi dalla destra: troppo su Sigurdardottir. 45? Saranno 2 i minuti di recupero. Tornano a spingere le ragazze di Milena Bertolini. 45? Si attende di capire l’entità del recupero. 43? E’ ripreso con un po’ di confusione il match. Le Azzurre, colpite in maniera inattesa, devono incassare il gol della parità. 40? IL PAREGGIO DELL’Islanda: ... Leggi su oasport (Di martedì 13 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAINIZIA LAPALLA FRA I PIEDI DELL’. Ora una breve pausa. Torniamo per la ripresa. Al gol in apertura di Giacinti ha risposto il punto del pari griffato da Vilhjálmsdóttir. FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO:1-1. 45’+2 Attacca anche l’, ma fa buona guardia sul suo settore di competenza Bartoli. 45’+1 Cross di Bergamaschi dalla destra: troppo su Sigurdardottir. 45? Saranno 2 i minuti di recupero. Tornano a spingere le ragazze di Milena Bertolini. 45? Si attende di capire l’entità del recupero. 43? E’ ripreso con un po’ di confusione il match. Le, colpite in maniera inattesa, devono incassare il gol della parità. 40? IL PAREGGIO DELL’: ...

