L'italiana Alessandra Galloni sarà la prima donna a dirigere l'agenzia Reuters in 170 anni di storia

Alessandra Galloni sarà la prima donna a dirigere Reuters nei 170 anni di storia di una delle più grandi agenzie giornalistiche al mondo. La 47enne di Roma prenderà il posto Stephen J. Adler che per dieci anni ha diretto i 2.450 giornalisti dell'agenzia situati in 200 aree del mondo. Sotto la guida di Adler, Reuters ha ricevuto sette premi Pulitzer, tra cui il premio per la migliore fotografia di ultim'ora in due occasioni, nel 2019 e 2020. "Per 170 anni, Reuters ha stabilito lo standard per il giornalismo indipendente, affidabile e globale", ha affermato Galloni in una nota. "È un onore dirigere una redazione di ..."

