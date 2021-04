«L’Isola dei Famosi 2021»: i cinque momenti da recuperare dell’ultima puntata (Di martedì 13 aprile 2021) Un altro lunedì, un’altra puntata dell’Isola dei Famosi. Lo show Mediaset, dal quale ha dovuto ritirarsi Beppe Braida, ha ripreso la propria narrazione laddove l’aveva lasciata, cercando di dare un seguito a diverse fra le trame che le passate settimane hanno portato alla luce. Akash Kumar, dunque, ha avuto modo di tornare ad alimentare il fuoco di Tommaso Zorzi, opponendo alla natura passivo-aggressiva dell’opinionista la sua strenua difesa. «Qui è dura, non come al Grande Fratello», ha detto il modello a Zorzi, protagonista, con Ilary Blasi, di un confronto che è andato oltre la normale dialettica. Akash Kumar, che lunedì sera ha trovato modo e spazio per raccontare alcune delle sue difficoltà passate, la dislessia e un lungo percorso di psicoterapia, ha risposto piccato tanto a Ilary Blasi quanto a Zorzi. E, sulla narrazione di un presente che ancora risente degli avvenimenti passati («Ho sofferto di attacchi di panico, depressione. Per me questa era una sfida»), è calato il sipario. Pure, con una certa freddezza. Leggi su vanityfair (Di martedì 13 aprile 2021) Un altro lunedì, un’altra puntata dell’Isola dei Famosi. Lo show Mediaset, dal quale ha dovuto ritirarsi Beppe Braida, ha ripreso la propria narrazione laddove l’aveva lasciata, cercando di dare un seguito a diverse fra le trame che le passate settimane hanno portato alla luce. Akash Kumar, dunque, ha avuto modo di tornare ad alimentare il fuoco di Tommaso Zorzi, opponendo alla natura passivo-aggressiva dell’opinionista la sua strenua difesa. «Qui è dura, non come al Grande Fratello», ha detto il modello a Zorzi, protagonista, con Ilary Blasi, di un confronto che è andato oltre la normale dialettica. Akash Kumar, che lunedì sera ha trovato modo e spazio per raccontare alcune delle sue difficoltà passate, la dislessia e un lungo percorso di psicoterapia, ha risposto piccato tanto a Ilary Blasi quanto a Zorzi. E, sulla narrazione di un presente che ancora risente degli avvenimenti passati («Ho sofferto di attacchi di panico, depressione. Per me questa era una sfida»), è calato il sipario. Pure, con una certa freddezza.

Advertising

Radio3tweet : L’azzurro amato da Kandinskij, il giallo dei lampioni sull’acciottolato delle strade di Ferrara, il rosso delle sue… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. Due i concorrenti al televoto: chi tra… - LovingTayMomsen : I've just watched episode S15 | E08 of L'Isola dei Famosi! - Lasiciliaweb : Covid in Sicilia, paura rossa L.Cil. L'Isola terza in Italia per numero di contagi, Rt leggermente sotto la soglia… - Methamorphose30 : RT @fraversion: regge #LaFuggitiva e vince con 5.079.000 spettatori e il 20.8% di share. L'Isola dei famosi risale al 19.9% con 3.439.000 s… -