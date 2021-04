L’Isola dei Famosi 2021: Angela Melillo infrange il regolamento, Ilary Blasi la punisce (Di martedì 13 aprile 2021) Come già capitato al Grande Fratello VIP, anche a L’Isola dei Famosi 2021 le segnalazioni esplose sui social entrano a far parte della scaletta del programma. Nel corso della puntata del 12 aprile, Ilary Blasi ha dovuto prendere dei provvedimenti dopo i numerosi messaggi social apparsi online che raccontavano di una scorrettezza commessa dalla naufraga Angela Melillo nel corso di una prova ricompensa svoltasi sette giorni fa (lunedì 5 aprile). Cos’è successo esattamente? La squadra vincitrice della prova ha potuto mangiare da un ricco vassoio pieno di lasagne. Fra i naufraghi vincitori c’era anche Angela Melillo che – sfruttando la distrazione di Massimiliano Rosolino – ha approfittato per afferrare una porzione di pasta per ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 13 aprile 2021) Come già capitato al Grande Fratello VIP, anche adeile segnalazioni esplose sui social entrano a far parte della scaletta del programma. Nel corso della puntata del 12 aprile,ha dovuto prendere dei provvedimenti dopo i numerosi messaggi social apparsi online che raccontavano di una scorrettezza commessa dalla naufraganel corso di una prova ricompensa svoltasi sette giorni fa (lunedì 5 aprile). Cos’è successo esattamente? La squadra vincitrice della prova ha potuto mangiare da un ricco vassoio pieno di lasagne. Fra i naufraghi vincitori c’era ancheche – sfruttando la distrazione di Massimiliano Rosolino – ha approfittato per afferrare una porzione di pasta per ...

Advertising

Radio3tweet : L’azzurro amato da Kandinskij, il giallo dei lampioni sull’acciottolato delle strade di Ferrara, il rosso delle sue… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. Due i concorrenti al televoto: chi tra… - IsolaDeiFamosi : Stasera all'#ISOLAPARTY, Tommaso Zorzi e Arianna Cirrincione tra gli ospiti. Non perderti l'appuntamento alle 20.45… - MassimoCordesc1 : Guardano merdaset, il grande fratello, l'isola dei famosi, e reputano il nanomafiosoevasore uno Figo, un dritto da… - infoitcultura : L’Isola dei Famosi, Francesca Lodo: sapete chi è la cugina? Non lo immaginereste mai! -