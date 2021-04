Linea dura di Figliuolo sui vaccini | così il governo pensa alla ripartenza a maggio Possibili segnali di apertura a fine aprile

(Di martedì 13 aprile 2021) Il dossier delle riaperture è sul tavolo del, che puntaa partire dal 3con un provvedimento ad hoc. Una data molto vicina a quella dello scorso anno, quando le misure furono allentate il 4. Centrale per il raggiungimento di questo obiettivo è la campagna di vaccinazione. Il criterio ribadito dal commissario all’emergenzaè quello di dare priorità alle categorie fragili e agli over 80: solo quando queste categorie saranno vaccinate potranno arrivare le vere riaperture. Anche se qualche segnale potrebbe arrivare già il 26, come riporta l’Agi citando una fonte di. Si dovrebbe arrivare ad unaper gradi, magari con latà di riaprire le ...

AGI - Agenzia Italia

La linea degli scienziati ma anche del presidente del Consiglio Draghi è quella di muoversi secondo i dati scientifici. Solo quando saranno vaccinati gli over 80 e le categorie più fragili ci sarà un ...