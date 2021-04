Liliana Segre andrà in Senato per votare la mozione per la cittadinanza a Patrick Zaki: “L’Italia faccia il possibile per liberarlo” (Di martedì 13 aprile 2021) Anche Liliana Segre sarà presente in Senato per votare la mozione per la cittadinanza italiana a Patrick Zaki. La mozione, a prima firma Pd e sostenuta anche daM5s, Italia viva, +Europa, Lega e Misto, sarà infatti discussa mercoledì 14 aprile a Palazzo Madama. E per mostrare il suo sostegno verrà anche la senatrice a vita: “Ho firmato con profonda convinzione”, ha fatto sapere in una nota, “la mozione che chiede al governo italiano di concedere subito la cittadinanza italiana a Patrick Zaki, il ricercatore dell’Università di Bologna detenuto senza alcuna motivazione e senza processo sin dal 7 febbraio 2020 nelle carceri egiziane. Sarò presente in aula per appoggiare la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) Anchesarà presente inperlaper laitaliana a. La, a prima firma Pd e sostenuta anche daM5s, Italia viva, +Europa, Lega e Misto, sarà infatti discussa mercoledì 14 aprile a Palazzo Madama. E per mostrare il suo sostegno verrà anche la senatrice a vita: “Ho firmato con profonda convinzione”, ha fatto sapere in una nota, “lache chiede al governo italiano di concedere subito laitaliana a, il ricercatore dell’Università di Bologna detenuto senza alcuna motivazione e senza processo sin dal 7 febbraio 2020 nelle carceri egiziane. Sarò presente in aula per appoggiare la ...

