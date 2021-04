Licenziato da ArcelorMittal per un post, Sabrina Ferilli gli offre stipendio e assistenza legale (Di martedì 13 aprile 2021) E’ stato Licenziato da ArcelorMittal per un post su Facebook nel quale invitava i tarantini a guardare la fiction “Svegliati Amore mio”. Sabrina Ferilli, protagonista della serie tv in onda su Mediaset, ha preso a cuore la storia di Riccardo Cristelli e lo ha chiamato per offrirgli sostegno economico. Licenziato da ArcelorMittal per un post, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 13 aprile 2021) E’ statodaper unsu Facebook nel quale invitava i tarantini a guardare la fiction “Svegliati Amore mio”., protagonista della serie tv in onda su Mediaset, ha preso a cuore la storia di Riccardo Cristelli e lo ha chiamato per offrirgli sostegno economico.daper un, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

