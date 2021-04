Licenziato da ArcelorMittal | la Ferilli gli offre stipendio e assistenza legale

(Di martedì 13 aprile 2021) commenta Se gli avessero detto che un giorno avrebbe sentito Sabrinaal telefono, non ci avrebbe mai creduto. E invece è accaduto sul serio: Riccardo Cristell i,da...

commenta Se gli avessero detto che un giorno avrebbe sentito Sabrina Ferilli al telefono, non ci avrebbe mai creduto. E invece è accaduto sul serio: Riccardo Cristell i,daper un post su Facebook nel quale invitava i tarantini a guardare la fiction Mediaset 'Svegliati amore mio', è stato contattato dalla protagonista della serie che gli ha ...... "Sto pensando alla domenica che passerà il dipendente tarantino che è statoper aver ... il 13 maggio prossimo, su ricorso della societàche, dopo la sentenza con cui il Tar di ...E invece è accaduto sul serio: Riccardo Cristelli, licenziato da ArcelorMittal per un post su Facebook nel quale invitava i tarantini a guardare la fiction Mediaset "Svegliati amore mio", è stato ...Sabrina Ferilli, protagonista femminile della fiction “Svegliati amore mio”, si è offerta per sostenere le spese legali e il pagamento di uno stipendio a Riccardo Cristello, il dipendente licenziato ...