**Libri: 'Il Maialino di Natale' nuovo romanzo Rowling, uscita mondiale 12 ottobre** (2) (Di martedì 13 aprile 2021) (Adnkronos) – Questa la sintesi della trama: Jack adora il suo Maialino di peluche. È sempre lì per lui, nei giorni belli e in quelli brutti. Finché, una vigilia di Natale, succede una cosa terribile: Jack perde il suo Maialino. Ma la vigilia di Natale è il giorno dei miracoli e delle cause perse, è la notte in cui tutto può prendere vita… anche i giocattoli. E il nuovo pupazzo di Jack, il Maialino di Natale (fastidioso sostituto fresco di negozio), ha un piano audace. Insieme intraprenderanno un magico viaggio alla ricerca di ciò che si è perso e per salvare il miglior amico che Jack abbia mai avuto… L'articolo proviene da Ildenaro.it.

