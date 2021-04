Lezioni italiane al Pd di Letta che verrà (Di martedì 13 aprile 2021) Indaffarato, preso, esausto a correre per le corsie di un grande iper di provincia, nonostante la mascherina, sono fermato da una conoscente, sulla settantina, che mi dice non esserci più la sinistra, “Berlinguer era di sinistra”. L’aveva con i caos vaccini. Con i vaccinati del lei non sa chi sono io, mentre, per esempio, i dipendenti dei supermercati, a volte non fanno nemmeno il tampone. La signora ha un famigliare che lavora in un supermercato. Non si stupisca il segretario del Pd Letta quando molti si chiedono se è il caso di parlare di ius soli, voto ai sedicenni e identità europea quando l’agenda quotidiana è impellente su altro. Saranno proprio vaccini, ripristino delle libertà, una nuova sanità e sostegni come Dio comanda che decreteranno il vincitore politico di domani. Qualche giorno fa, ascoltando il pastone politico di un tg, tra i più visti, mentre ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 13 aprile 2021) Indaffarato, preso, esausto a correre per le corsie di un grande iper di provincia, nonostante la mascherina, sono fermato da una conoscente, sulla settantina, che mi dice non esserci più la sinistra, “Berlinguer era di sinistra”. L’aveva con i caos vaccini. Con i vaccinati del lei non sa chi sono io, mentre, per esempio, i dipendenti dei supermercati, a volte non fanno nemmeno il tampone. La signora ha un famigliare che lavora in un supermercato. Non si stupisca il segretario del Pdquando molti si chiedono se è il caso di parlare di ius soli, voto ai sedicenni e identità europea quando l’agenda quotidiana è impellente su altro. Saranno proprio vaccini, ripristino delle libertà, una nuova sanità e sostegni come Dio comanda che decreteranno il vincitore politico di domani. Qualche giorno fa, ascoltando il pastone politico di un tg, tra i più visti, mentre ...

Ultime Notizie dalla rete : Lezioni italiane Genova Capitale europea dello sport 2024, il progetto presentato a Roma Genova protagonista del XXXIII Galà delle città italiane riconosciute Città europee dello Sport. La ... istruttori, laureati in scienze motorie tirocinanti, attraverso lezioni gratuite tenute da ...

Aipb: formazione per ingresso giovani in private banking Il corso è strutturato in 11 settimane di lezioni online cui seguiranno, a partire dal mese di ... che saranno accompagnate da 19 docenti provenienti dalle migliori università italiane e dalle ...

Lezioni italiane al Pd di Letta che verrà

Statale, «in aula uno studente su tre ma le università vanno ripensate» Il filosofo Elio Franzini, rettore dell’Università Statale, pone in campo le questioni che la ripresa delle frequenze comporta e avverte: «La digitalizzazione ha fatto passi da gigante ma potrebbe ess ...

