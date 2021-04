L’Europa rinvia la distribuzione del vaccino Johnson & Johnson dopo la sospensione negli Usa (Di martedì 13 aprile 2021) Sei destinatari statunitensi hanno sviluppato un raro disturbo che produce coaguli di sangue. Speranza convoca una riunione d’urgenza in corso dalle 16. Bassetti: «Abbiamo perso di vista l'obiettivo: proteggere le persone dal Covid-19. Gli Stati Uniti hanno tantissime dosi di Pfizer e Moderna, noi rischiamo di pentircene» Leggi su lastampa (Di martedì 13 aprile 2021) Sei destinatari statunitensi hanno sviluppato un raro disturbo che produce coaguli di sangue. Speranza convoca una riunione d’urgenza in corso dalle 16. Bassetti: «Abbiamo perso di vista l'obiettivo: proteggere le persone dal Covid-19. Gli Stati Uniti hanno tantissime dosi di Pfizer e Moderna, noi rischiamo di pentircene»

Advertising

zazoomblog : Il vaccino Johnson & Johnson è stato sospeso negli Stati Uniti. L’azienda rinvia le consegne in Europa - #vaccino… - 2q2q_q : SE È FAKE NEWS TOLGO!!! ??????????Il vaccino Johnson & Johnson è stato sospeso negli Stati Uniti. L’azienda rinvia le co… - razorblack66 : RT @italianfirst2: Il vaccino Johnson & Johnson è stato sospeso negli Stati Uniti. L’azienda rinvia le consegne in Europa - italianfirst2 : Il vaccino Johnson & Johnson è stato sospeso negli Stati Uniti. L’azienda rinvia le consegne in Europa - infoitsalute : Johnson & Johnson, Roberto Speranza convoca l'Aifa: verso lo stop. E l'Europa rinvia la distribuzione del vaccino -

Ultime Notizie dalla rete : L’Europa rinvia «Legge anti-omofobia Una tutela contro l’odio per un Paese più civile» La Gazzetta di Modena