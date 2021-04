Letta insiste: "primarie per scegliere il candidato al Campidoglio" (Di martedì 13 aprile 2021) AGI - Il segretario Pd Enrico Letta oggi lo ha ribadito, in vista delle amministrative: "La via maestra per la scelta dei candidati rimangono le primarie". Nel frattempo, però, non si placa il pressing da più parti tra i dem perché il nome in corsa per il Campidoglio sia Nicola Zingaretti. Il governatore del Lazio - che ha sempre vinto le tornate amministrative a partire dal 2008 - ripete ad ogni occasione utile di voler completare il suo mandato in Regione che scade nel 2023. Ma ogni giorno si susseguono sondaggi, dichiarazioni e post di chi nel Pd vorrebbe vederlo in prima linea per Palazzo Senatorio. Con un possibile ribaltamento delle posizioni rispetto alla scorsa estate, quando ancora segretario dem Zingaretti chiese proprio a Letta un impegno per il Campidoglio, ottenendo in cambio un cortese ... Leggi su agi (Di martedì 13 aprile 2021) AGI - Il segretario Pd Enricooggi lo ha ribadito, in vista delle amministrative: "La via maestra per la scelta dei candidati rimangono le". Nel frattempo, però, non si placa il pressing da più parti tra i dem perché il nome in corsa per ilsia Nicola Zingaretti. Il governatore del Lazio - che ha sempre vinto le tornate amministrative a partire dal 2008 - ripete ad ogni occasione utile di voler completare il suo mandato in Regione che scade nel 2023. Ma ogni giorno si susseguono sondaggi, dichiarazioni e post di chi nel Pd vorrebbe vederlo in prima linea per Palazzo Senatorio. Con un possibile ribaltamento delle posizioni rispetto alla scorsa estate, quando ancora segretario dem Zingaretti chiese proprio aun impegno per il, ottenendo in cambio un cortese ...

