Leonardo, stasera su Rai1 l'ultima puntata della serie evento: le anticipazioni (Di martedì 13 aprile 2021) stasera su Rai1, alle 21:25, si conclude Leonardo, la serie evento co-prodotta da Rai Fiction, con Aidan Turner e Matilda De Angelis: ecco le anticipazioni dell'ultima puntata. Quella in onda stasera su Rai1 dalle 21:25 sarà l'ultima puntata per Leonardo, la serie evento co-prodotta da Rai Fiction, con Aidan Turner, Matilda De Angelis e Freddie Highmore. Niente paura però: come annunciato da Luca Bernabei, lo show è stato già rinnovato per una nuova stagione, che dovrebbe approdare in TV l'anno prossimo. Nelle anticipazioni degli episodi in onda oggi, 13 aprile 2021, ritrovata Caterina (Matilda De Angelis), ... Leggi su movieplayer (Di martedì 13 aprile 2021)su, alle 21:25, si conclude, laco-prodotta da Rai Fiction, con Aidan Turner e Matilda De Angelis: ecco ledell'. Quella in ondasudalle 21:25 sarà l'per, laco-prodotta da Rai Fiction, con Aidan Turner, Matilda De Angelis e Freddie Highmore. Niente paura però: come annunciato da Luca Bernabei, lo show è stato già rinnovato per una nuova stagione, che dovrebbe approdare in TV l'anno prossimo. Nelledegli episodi in onda oggi, 13 aprile 2021, ritrovata Caterina (Matilda De Angelis), ...

RaiUno : #Leonardo mira all’impossibile: la perfezione nell’arte. Dedica la vita al suo lavoro, a spese di chi gli sta accan… - imediciofficial : Stasera le circostanze del misterioso avvelenamento di Caterina saranno finalmente svelate. #leonardo… - RaiUno : #Leonardo, una storia fatta di mistero e passione che scava a fondo in una personalità complessa. I nuovi episodi d… - aquariushar : stasera c'è leonardo mi sa che non lo guardo non mi sta piacendo molto - lila_hargreeves : Quindi stasera le ultime due puntate di Leonardo. È già finito piango???????? -