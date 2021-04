Leonardo | le anticipazioni dell' ultima puntata

Leggi su panorama

(Di martedì 13 aprile 2021)da Vinci è sempre più frustrato dal successo di un astro nascente e la competizione con il giovane Michelangelo Buonarroti lo pone di fronte a nuovi dubbi. Si apre così la quarta edi- La serie, la fiction di Rai1 con Aidan Turner, Matilda De Angelis e Giancarlo Giannini, che ha registrato buoni ascolti per quanto in costante calo, passando dai quasi 7 milionia prima ai 5,3 milionia terza. Nonostante la frenata, i produttori hanno già annunciato che la seconda stagione si farà. Intanto ecco cos'accadrà negli ultimi due episodi, in onda martedì 13 aprile., le(Aidan Turner) finalmente ha ...