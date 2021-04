Lega, Domenico Abate e Pasquale Miele nuovi responsabili del partito ad Arzano e Melito (Di martedì 13 aprile 2021) In vista delle prossime amministrative la Lega ha nominato i nuovi responsabili nei comuni di Arzano e di Melito di Napoli. Domenico Abate e Pasquale Miele rispettivamente coordinatore e vice-coordinatore (Arzano) e Giuseppe Chiantese (Melito). Il coordinatore provinciale Francesco Pinto ha affermato: “Vogliamo avere un ruolo da protagonisti nella prossima tornata delle elezioni amministrative in tutti i comuni al voto nella provincia di Napoli. Ho provveduto a nominare i nuovi vertici ad Arzano dove, oltre alla figura del coordinatore affidata a Domenico Abate, abbiamo nominato anche il vice coordinatore che sarà l’avv. ... Leggi su ildenaro (Di martedì 13 aprile 2021) In vista delle prossime amministrative laha nominato inei comuni die didi Napoli.rispettivamente coordinatore e vice-coordinatore () e Giuseppe Chiantese (). Il coordinatore provinciale Francesco Pinto ha affermato: “Vogliamo avere un ruolo da protagonisti nella prossima tornata delle elezioni amministrative in tutti i comuni al voto nella provincia di Napoli. Ho provveduto a nominare ivertici addove, oltre alla figura del coordinatore affidata a, abbiamo nominato anche il vice coordinatore che sarà l’avv. ...

