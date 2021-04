LEC | la Spring Split 2021 è stata un successo | la media è di 309 000 spettatori

(Di martedì 13 aprile 2021) Laprobabilmente una delle migliori stagioni del Campionato Europeo di League of Legends e di certo una delle più emozionanti nella storia della LEC. Anche per questo, non può certo stupire che lain questa stagione abbia visto un enorme crescita. La LECha avuto un pubblico medio di 309.000 persone, stando a quanto riportato da Esports Charts. Un numero davvero notevole, se si pensa che rispetto alla2020 l’aumento è stato di ben 80.000. Ma non è tutto, perchè il picco dinelladi quest’anno ha raggiunto quota 831.000 nelle ...

Sabato sera si è conclusa la penultima settimana del Campionato europeo di League of Legends . Con le partite di domenica 14 marzo, loSplit si concluderà e inizieranno i Playoff. Il Match of the Week di questa settimana era la partita Rogue Mad Lions dove, dopo una prima fase a favore dei Lions, i Rogue hanno ottenuto la ...Sabato sera si è conclusa la penultima settimana del Campionato europeo di League of Legends . Con le partite di domenica 14 marzo, loSplit si concluderà e inizieranno i Playoff. Il Match of the Week di questa settimana era la partita Rogue Mad Lions dove, dopo una prima fase a favore dei Lions, i Rogue hanno ottenuto la ...Il titolo LEC Spring Split sta per MAD Lions dopo aver battuto Rogue nella Grand Final. Chiediamo, il regno di G2 Esports e Fnatic è finalmente giunto al termine? Molti pensavano che G2 Esports fosse ...LEC Spring 2021, lega europea di League of Legends, ha visto una sera della finale incredibile e super tesa fino all’ultimo! Nella sera del’11 Aprile, i MAD Lions hanno ottenuto un’incredibile rimonta ...