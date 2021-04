Le truppe Usa via dall' Afghanistan entro l' 11 settembre | a 20 dall' attacco alle Torri Gemelle

(Di martedì 13 aprile 2021) Joe Biden ha deciso di ritirare leamericaneil prossimo 11, 20 anni dopo l’di Al Qaidache trascinò gli Stati Uniti nella guerra più lunga della loro storia. La mossa, che secondo i media Usa dovrebbe essere annunciata nelle prossime ore, significa che i soldati statunitensi e della coalizione resteranno oltre la data del primo maggio, ossia la scadenza negoziata’amministrazione Trump per l’uscita completa delle forze straniere dal Paese. I talebani hanno minacciato nuovi attacchi contro leUsa e Nato se non sarà rispettato il termine concordato ma resta da vedere ora se attueranno ...

New York, 13 apr 20:01 - Il presidente Joe Biden ha in programma di pronunciarsi domani sul ritiro dellestatunitensi dall'Afghanistan. Lo ha detto la portavoce...Gli Stati Uniti ritireranno ledall'Afghanistan entro l'11 settembre prossimo, 'senza ...I talebani hanno minacciato nuovi attacchi contro le truppe Usa e Nato se non sarà rispettato il termine concordato ma resta da vedere ora se attueranno rappresaglie di fronte ad un ritiro spalmato ...Mentre il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, a Bruxelles per incontrare gli alleati della Nato, ha definito “provocazioni” le azioni di Mosca volte a concentrare truppe nell’ovest ...