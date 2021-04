Le Regioni al governo: 'Riaprire i ristoranti all'aperto anche di sera' (Di martedì 13 aprile 2021) Riaprire in sicurezza ristoranti a pranzo e a cena sfruttando gli spazi all'aperto: è l'ipotesi contenuta nella bozza delle linee guida sulle riaperture, che le Regioni sottoporranno al governo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 13 aprile 2021)in sicurezzaa pranzo e a cena sfruttando gli spazi all': è l'ipotesi contenuta nella bozza delle linee guida sulle riaperture, che lesottoporranno al...

Ultime Notizie dalla rete : Regioni governo Le Regioni al governo: 'Riaprire i ristoranti all'aperto anche di sera' ... è l'ipotesi contenuta nella bozza delle linee guida sulle riaperture, che le Regioni sottoporranno al governo giovedì e che confermano le misure già in atto. Tali indicazioni dovranno essere ...

