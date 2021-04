Le notizie del giorno, Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo nella bufera. Paura per Falcao, festa clandestina al Leicester (Di martedì 13 aprile 2021) Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. Cristiano Ronaldo ha sbagliato tanto nel match contro il Genoa, si è infuriato anche con i compagni per qualche pallone non servito al meglio. Al fischio finale ha lanciato la maglietta, ufficialmente per consegnarla ad un raccattapalle, ma il gesto non è stato ugualmente gradito. Poi ha preso a pugni il muro dello spogliatoio, poi è scappato via. Il malcontento del calciatore della Juventus è evidente, non considera la squadra all’altezza per raggiungere obiettivi importanti. Ed il futuro è sempre di più un rebus, Ronaldo vorrebbe onorare il contratto, ma chiede delle garanzie dal punto di vista tecnico. Il portoghese non è più intoccabile, anche agli occhi dei tifosi. L’episodio di ieri non è stato certamente ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 13 aprile 2021) Tutte ledelche riguardano le squadre del campionato italiano ed estero.ha sbagliato tanto nel match contro il Genoa, si è infuriato anche con i compagni per qualche pallone non servito al meglio. Al fischio finale ha lanciato la maglietta, ufficialmente per consegnarla ad un raccattapalle, ma il gesto non è stato ugualmente gradito. Poi ha preso a pugni il muro dello spogliatoio, poi è scappato via. Il malcontento del calciatore della Juventus è evidente, non considera la squadra all’altezza per raggiungere obiettivi importanti. Ed il futuro è sempre di più un rebus,vorrebbe onorare il contratto, ma chiede delle garanzie dal punto di vista tecnico. Il portoghese non è più intoccabile, anche agli occhi dei tifosi. L’episodio di ieri non è stato certamente ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Maria Chiara Carrozza è presidente del Cnr e sarà in carica per i prossimi quattro anni. E' la prima presidente don… - NicolaPorro : Dalla Germania al sindaco Sala, si prepara un’onda verde. Ma il Recovery fund ce ne svela la vera natura. Brutte no… - Agenzia_Ansa : L'11 aprile 1987 #PrimoLevi si lasciò cadere nella tromba delle scale del suo palazzo. Un suicidio che addolorò i s… - RoyBerardi : RT @mariamacina: Il FQ nasconde gli scheletri del governo Conte nei cassetti della redazione e quando escono fuori inventa notizie false, c… - CarloSportfan : RT @TUTTOJUVE_COM: Forbes - Juventus undicesima al mondo come valore del club, ma la capolista Barça è irraggiungibile -